Cours d’informatique, Salle du dojo de la Mairie Saint-Sulpice-les-Feuilles

Cours d’informatique

Salle du dojo de la Mairie 4 Voie de la Reine Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29

Atelier d’initiation à l’informatique proposé à La Papote, à Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir ou consolider les bases de l’utilisation d’un ordinateur et d’internet navigation, messagerie et pratiques numériques courantes. Animation en petit groupe, favorisant l’accompagnement et l’échange. Attention faire le cycle complet. .

Salle du dojo de la Mairie 4 Voie de la Reine Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com

