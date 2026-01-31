Cours d’initiation à l’informatique Jard-sur-Mer
Cours d’initiation à l’informatique Jard-sur-Mer dimanche 1 mars 2026.
Cours d’initiation à l’informatique
Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-03-01
.
Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 numerique@ruche-didees.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cours d’initiation à l’informatique Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral