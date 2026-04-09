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Cours d’initiation au mix digital avec Connect’Her à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris

Cours d’initiation au mix digital avec Connect’Her à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris

Cours d’initiation au mix digital avec Connect’Her à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles

Adresse : 4, cité Véron

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : <p>16,50 euros l'atelier.</p><p>Réservé aux personnes s'identifiant femmes, trans, non-binaires.</p>

Nouvelle initiation au Mix !

Au programme : comprendre le fonctionnement d’une table de mixage, de platines CDJ et un temps de pratique pour s’entraîner sur des transitions.

Rendez-vous dans la chaufferie de la Machine du Moulin Rouge, lieu emblématique des nuits parisiennes.

Le cours sera donné en petit groupe et est réservé aux personnes s’identifiant femmes, trans, non-binaires. Ce cours s’adresse aux débutant.e.s.

Connect’Her revient à La Machine le mardi 21 avril 2026 pour un nouvel atelier de production musicale.
Le mardi 21 avril 2026
de 19h30 à 21h30
payant

16,50 euros l’atelier.

Réservé aux personnes s’identifiant femmes, trans, non-binaires.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-22T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T19:30:00+02:00_2026-04-21T21:30:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles 4, cité Véron  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/connecther-initiation-au-mix-digital-avec-ara-5/ https://fb.me/e/8QU5V1yVZ https://fb.me/e/8QU5V1yVZ


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