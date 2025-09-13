Cours d’initiation au patrimoine, du XIIè au XXè siècle, saison 2025/2026 Ecole Victor Hugo Conches-en-Ouche
Cours d’initiation au patrimoine, du XIIè au XXè siècle, saison 2025/2026 Ecole Victor Hugo Conches-en-Ouche samedi 13 septembre 2025.
Cours d’initiation au patrimoine, du XIIè au XXè siècle, saison 2025/2026
Ecole Victor Hugo 1 rue Godefroy de Bouillon Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14
Envie d’enrichir vos connaissances sur le patrimoine ?
N’hésitez plus et venez à Conches-en-Ouche suivre les cours passionnants de Claude Vilars, conférencier et expert en art, le samedi de 11h à 12h.
Salle audiovisuelle de l’école
1 rue Godefroy de Bouillon
27190 Conches-en-Ouche .
Ecole Victor Hugo 1 rue Godefroy de Bouillon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 08 60 36 65 vilarsclaude@gmail.com
English : Cours d’initiation au patrimoine, du XIIè au XXè siècle, saison 2025/2026
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cours d’initiation au patrimoine, du XIIè au XXè siècle, saison 2025/2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Conches en Ouche