Cours d’initiation au patrimoine, du XIIè au XXè siècle, saison 2025/2026 Ecole Victor Hugo Conches-en-Ouche

Cours d’initiation au patrimoine, du XIIè au XXè siècle, saison 2025/2026

Ecole Victor Hugo 1 rue Godefroy de Bouillon Conches-en-Ouche Eure

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Envie d’enrichir vos connaissances sur le patrimoine ?

N’hésitez plus et venez à Conches-en-Ouche suivre les cours passionnants de Claude Vilars, conférencier et expert en art, le samedi de 11h à 12h.

Salle audiovisuelle de l’école

1 rue Godefroy de Bouillon

27190 Conches-en-Ouche .

Ecole Victor Hugo 1 rue Godefroy de Bouillon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 08 60 36 65 vilarsclaude@gmail.com

