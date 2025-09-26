Cours d’initiation au tango argentin par Tangueando Ibos IBOS Ibos

Cours d’initiation au tango argentin par Tangueando Ibos

IBOS 12 rue de la Halle Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 21:15:00

Date(s) :

2025-09-26

Après le festival Tarbes en Tango 2025, qui a eu lieu du 15 au 24 août, l’association Tangueando Ibos est heureuse de faire sa rentrée et de vous inviter à venir apprendre à danser le tango argentin lors d’initiations gratuites.

Et si vous souhaitez vous inscrire pour l’année (infos tarifs sur demande), sachez que les cours et pratiques ont lieu chaque vendredi à partir de 19h30.

IBOS 12 rue de la Halle Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 76 61 45

English :

After the Tarbes en Tango 2025 festival, which took place from August 15 to 24, the Tangueando Ibos association is delighted to invite you to come and learn how to dance Argentine tango at free introductory classes.

And if you’d like to sign up for the year (rates on request), please note that classes and practices take place every Friday from 7.30pm.

German :

Nach dem Festival Tarbes en Tango 2025, das vom 15. bis 24. August stattfand, freut sich der Verein Tangueando Ibos, den Herbst einzuläuten und Sie einzuladen, bei kostenlosen Einführungsveranstaltungen den argentinischen Tango tanzen zu lernen.

Und wenn Sie sich für ein Jahr anmelden möchten (Preisinfos auf Anfrage), sollten Sie wissen, dass die Kurse und Übungen jeden Freitag ab 19:30 Uhr stattfinden.

Italiano :

Dopo il festival Tarbes en Tango 2025, che si è svolto dal 15 al 24 agosto, l’associazione Tangueando Ibos è lieta di tornare in azione e di invitarvi a venire a imparare a ballare il tango argentino con lezioni introduttive gratuite.

Se desiderate iscrivervi per tutto l’anno (prezzi su richiesta), vi ricordiamo che le lezioni e le pratiche si svolgono ogni venerdì dalle 19.30.

Espanol :

Tras el festival Tarbes en Tango 2025, que tuvo lugar del 15 al 24 de agosto, la asociación Tangueando Ibos se complace en volver a la acción e invitarle a venir a aprender a bailar tango argentino en clases gratuitas de iniciación.

Y si desea inscribirse para todo el año (precios a consultar), le recordamos que las clases y prácticas tienen lugar todos los viernes a partir de las 19.30 h.

