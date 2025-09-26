COURS D’ITALIEN Rue Saint-Michel Aurignac

COURS D'ITALIEN vendredi 26 septembre 2025.

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 60 EUR
60
Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
Début : 2025-09-26 10:00:00
Fin : 2025-10-17 11:00:00

Dates :
2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17

Retrouvez Valeria tous les vendredis pour parler italien !
Venez apprendre ou remettre à jour votre italien au sein d’un groupe convivial et interculturel ! Valeria vous guidera à la découverte de sa langue !
Paiement auprès du professeur pour un cours ou la carte de 10 leçons. 60  .

lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Join Valeria every Friday for a chat about Italian!

German :

Treffen Sie Valeria jeden Freitag, um Italienisch zu sprechen!

Italiano :

Unisciti a Valeria ogni venerdì per parlare di italiano!

Espanol :

Únete a Valeria todos los viernes para hablar italiano

