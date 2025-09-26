COURS D’ITALIEN Rue Saint-Michel Aurignac
COURS D'ITALIEN Rue Saint-Michel Aurignac vendredi 26 septembre 2025.
Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-26 10:00:00
fin : 2025-10-17 11:00:00
2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17
Retrouvez Valeria tous les vendredis pour parler italien !
Venez apprendre ou remettre à jour votre italien au sein d’un groupe convivial et interculturel ! Valeria vous guidera à la découverte de sa langue !
Paiement auprès du professeur pour un cours ou la carte de 10 leçons. 60 .
Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Join Valeria every Friday for a chat about Italian!
German :
Treffen Sie Valeria jeden Freitag, um Italienisch zu sprechen!
Italiano :
Unisciti a Valeria ogni venerdì per parlare di italiano!
Espanol :
Únete a Valeria todos los viernes para hablar italiano
