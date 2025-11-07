Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

COURS D’ITALIEN LA CAFETIERE Aurignac vendredi 7 novembre 2025.

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-11-07 09:45:00
fin : 2025-11-07 13:30:00

2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26

Retrouvez Valeria tous les vendredis pour parler italien ! Elle vous propose 3 niveaux de cours adaptés.
Vous voulez apprendre l’italien, vous remettre à jour ou vous perfectionner au sein d’un groupe convivial et interculturel ! Valeria vous guidera à la découverte de sa langue !
Paiement auprès du professeur pour un cours ou la carte de 10 leçons.   .

English :

Join Valeria every Friday to speak Italian! She offers 3 different levels of lessons.

German :

Treffen Sie sich jeden Freitag mit Valeria, um Italienisch zu sprechen! Sie bietet Ihnen 3 angepasste Kursstufen an.

Italiano :

Unisciti a Valeria ogni venerdì per parlare italiano! Offre 3 diversi livelli di lezioni.

Espanol :

Únete a Valeria todos los viernes para hablar italiano Ella ofrece 3 niveles diferentes de lecciones.

