COURS D’ITALIEN LA CAFETIERE Aurignac

COURS D’ITALIEN
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-11-07 09:45:00
fin : 2025-11-07 13:30:00
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26
Retrouvez Valeria tous les vendredis pour parler italien ! Elle vous propose 3 niveaux de cours adaptés.
Vous voulez apprendre l’italien, vous remettre à jour ou vous perfectionner au sein d’un groupe convivial et interculturel ! Valeria vous guidera à la découverte de sa langue !
Paiement auprès du professeur pour un cours ou la carte de 10 leçons. .
English :
Join Valeria every Friday to speak Italian! She offers 3 different levels of lessons.
German :
Treffen Sie sich jeden Freitag mit Valeria, um Italienisch zu sprechen! Sie bietet Ihnen 3 angepasste Kursstufen an.
Italiano :
Unisciti a Valeria ogni venerdì per parlare italiano! Offre 3 diversi livelli di lezioni.
Espanol :
Únete a Valeria todos los viernes para hablar italiano Ella ofrece 3 niveles diferentes de lecciones.
