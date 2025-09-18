Cours d’occitan Tiers Lieu d’Azun Aucun
Cours d’occitan Tiers Lieu d’Azun Aucun jeudi 18 septembre 2025.
Cours d’occitan
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 17:30:00
fin : 2025-09-25 18:30:00
Date(s) :
2025-09-18
Tous les jeudis. Venez suivre les cours d’occitan de Myriam, pour apprendre les bases d’era lenga nosta.
.
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36
English :
Every Thursday. Come and join Myriam’s occitan classes, to learn the basics of era lenga nosta.
German :
Jeden Donnerstag. Besuchen Sie Myriams Okzitanischkurse und lernen Sie die Grundlagen von era lenga nosta.
Italiano :
Ogni giovedì. Partecipate alle lezioni di occitano di Myriam e imparate le basi dell’era lenga nosta.
Espanol :
Todos los jueves. Ven a las clases de occitano de Myriam y aprende los fundamentos de la era lenga nosta.
L’événement Cours d’occitan Aucun a été mis à jour le 2025-08-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65