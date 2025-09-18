Cours d’occitan Tiers Lieu d’Azun Aucun

Cours d’occitan

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-18 17:30:00

fin : 2025-09-25 18:30:00

2025-09-18

Tous les jeudis. Venez suivre les cours d’occitan de Myriam, pour apprendre les bases d’era lenga nosta.

English :

Every Thursday. Come and join Myriam’s occitan classes, to learn the basics of era lenga nosta.

German :

Jeden Donnerstag. Besuchen Sie Myriams Okzitanischkurse und lernen Sie die Grundlagen von era lenga nosta.

Italiano :

Ogni giovedì. Partecipate alle lezioni di occitano di Myriam e imparate le basi dell’era lenga nosta.

Espanol :

Todos los jueves. Ven a las clases de occitano de Myriam y aprende los fundamentos de la era lenga nosta.

