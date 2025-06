Cours d’oenologie | Château Soubirou Le Bourdil Pomport 5 juillet 2025 09:00

Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-07-05 09:00:00

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

Une visite complète du vignoble ainsi que du chai puis la dégustation de l’ensemble des vins de la propriété. (4h)

Sur réservation.

Le Bourdil Château Soubirou

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 41 86 42 chateausoubirou.carrere@gmail.com

English : Cours d’oenologie | Château Soubirou

A complete tour of the vineyard and winery, followed by a tasting of all the estate’s wines. (4h)

Reservations required.

German : Cours d’oenologie | Château Soubirou

Eine vollständige Besichtigung des Weinbergs sowie des Weinkellers und anschließend die Verkostung aller Weine des Weinguts. (4h)

Auf Voranmeldung.

Italiano :

Visita completa del vigneto e della cantina, seguita da una degustazione di tutti i vini della tenuta. (4h)

Su prenotazione.

Espanol : Cours d’oenologie | Château Soubirou

Visita completa del viñedo y la bodega, seguida de una degustación de todos los vinos de la finca. (4h)

Con cita previa.

