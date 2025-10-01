Cours d’Ostéophonie Douarmana Morlaix
Cours d’Ostéophonie Douarmana Morlaix mercredi 1 octobre 2025.
Cours d’Ostéophonie
Douarmana 68 Rue de Ploujean Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 09:00:00
fin : 2025-10-01 10:15:00
Date(s) :
2025-10-01
Nouveau à Douarmana centre de Mieux-être à Morlaix
Des cours collectifs d’Ostéophonie sont dispensés les mercredis matin.
2 créneaux 9h-10h15 et 10h30-11h45.
Des séances individuelles sont envisageables sur rendez-vous.
Cette pratique est faite pour celles et ceux qui souhaitent apprendre à relâcher les tensions, retrouver leur puissance d’action ou simplement libérer leur voix ou soulager un mal de dos…
1er cours d’essais offert
Formule à la carte 15€, 5 séances 65€ ou 10 séances… 120€
SUR INSCRIPTION au 0760134318 .
Douarmana 68 Rue de Ploujean Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 7 60 13 43 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cours d’Ostéophonie Morlaix a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BAIE DE MORLAIX