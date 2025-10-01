Cours d’Ostéophonie Douarmana Morlaix

Douarmana 68 Rue de Ploujean Morlaix Finistère

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2025-10-01 10:15:00

2025-10-01

Nouveau à Douarmana centre de Mieux-être à Morlaix

Des cours collectifs d’Ostéophonie sont dispensés les mercredis matin.

2 créneaux 9h-10h15 et 10h30-11h45.

Des séances individuelles sont envisageables sur rendez-vous.

Cette pratique est faite pour celles et ceux qui souhaitent apprendre à relâcher les tensions, retrouver leur puissance d’action ou simplement libérer leur voix ou soulager un mal de dos…

1er cours d’essais offert

Formule à la carte 15€, 5 séances 65€ ou 10 séances… 120€

SUR INSCRIPTION au 0760134318 .

Douarmana 68 Rue de Ploujean Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 7 60 13 43 18

