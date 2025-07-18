Cours du Lac du Causse Zumba Plage du Moulin Lissac-sur-Couze
Cours du Lac du Causse Zumba Plage du Moulin Lissac-sur-Couze vendredi 18 juillet 2025.
Cours du Lac du Causse Zumba
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Début : 2025-07-18
fin : 2025-08-01
Date(s) :
2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22
Venez découvrir et initiez vous à la Zumba. C’est gratuit et sans inscription !
Tous les vendredis, du 18 juillet au 22 août, de 19h00 à 20h00 sur l’arrière plage du Moulin .
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
