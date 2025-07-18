Cours du Lac du Causse Zumba Plage du Moulin Lissac-sur-Couze

Cours du Lac du Causse Zumba Plage du Moulin Lissac-sur-Couze vendredi 18 juillet 2025.

Cours du Lac du Causse Zumba

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Début : 2025-07-18

fin : 2025-08-01

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

Venez découvrir et initiez vous à la Zumba. C’est gratuit et sans inscription !

Tous les vendredis, du 18 juillet au 22 août, de 19h00 à 20h00 sur l’arrière plage du Moulin .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

