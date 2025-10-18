Cours et cages d’escalier 12 quai Augustin-Chaho Bayonne

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Début : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T10:45:00+01:00

Fin : 2025-10-18T12:00:00+01:00 – 2025-10-18T12:45:00+01:00

Poussez les portes et accédez au cœur intime de la ville : les cages d’escalier et cours intérieures du centre ancien. Un patrimoine architectural précieux vous attend.

Découvrez les savoir-faire et les opérations complexes qui rendent ce patrimoine durable. Réservez votre créneau et composez votre parcours !

Durée : 45 min.

12 quai Augustin-Chaho, 64100 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Mathieu Prat