Cours gratuits de San Fa Chuan Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère

Cours gratuits de San Fa Chuan

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Un nouveau bénévole arrive à la Maison de Quartier pour dispenser des cours d’arts martiaux d’origine chinoise. Venez assister à cette séance de découverte.

.

Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new volunteer arrives at the Maison de Quartier to teach Chinese martial arts. Come along to this introductory session.

