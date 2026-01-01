Cours gratuits de San Fa Chuan Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère
Cours gratuits de San Fa Chuan
Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 16:30:00
2026-01-31
Un nouveau bénévole arrive à la Maison de Quartier pour dispenser des cours d’arts martiaux d’origine chinoise. Venez assister à cette séance de découverte.
Maison de Quartier des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr
English :
A new volunteer arrives at the Maison de Quartier to teach Chinese martial arts. Come along to this introductory session.
