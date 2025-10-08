Cours Gym plaisir sénior Thann

Cours Gym plaisir sénior Thann mercredi 8 octobre 2025.

Cours Gym plaisir sénior

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08 09:30:00

fin : 2025-10-08 10:30:00

Date(s) :

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine Bleue, un cours de gym douce pour seniors afin de renforcer le corps, travailler l’équilibre et préserver son autonomie dans une ambiance conviviale.

À l’occasion de la Semaine Bleue, un cours de gym douce invite les seniors à renforcer leur corps et à améliorer leur équilibre. Adapté à chacun, il permet de rester actif et autonome tout en profitant d’un moment convivial et bienveillant. .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 31

English :

As part of Semaine Bleue, a gentle gym class for seniors to strengthen the body, work on balance and preserve independence in a friendly atmosphere.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche findet ein Kurs in sanfter Gymnastik für Senioren statt, um den Körper zu stärken, das Gleichgewicht zu trainieren und die Selbstständigkeit in einer geselligen Atmosphäre zu bewahren.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, un corso di ginnastica dolce per anziani per rafforzare il corpo, lavorare sull’equilibrio e mantenere l’indipendenza in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, una clase de ejercicios suaves para personas mayores con el fin de fortalecer el cuerpo, trabajar el equilibrio y mantener la independencia en un ambiente agradable.

L’événement Cours Gym plaisir sénior Thann a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay