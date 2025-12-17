Cours hebdo. tournage + modelage adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

Cours hebdo. tournage + modelage adultes Le Bocal

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.

Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.

Un programme pour explorer les techniques de la céramique.

-Préparation de la terre

-Apprentissage des techniques du modelage: pincé, plaque, colombin

-Apprentissage du tournage: cylindres

-Garnissage: assemblage de différents éléments: anses, pieds, décors…

-Tournassage: finition pour sculpter le pied des pièces

-Décor sur cru

-Emaillage

Possibilité de réserver à l’année soit 3 trimestres de 10 séances. Tarif dégressif: 550€ l’année. Paiement en 3 fois possible, directement à l’atelier.

Ven 9/1 18h30 21h00

300,00 €

5 séances de tournage et 5 séances de modelage

Dates: 09/01 _16/01_23/01_30/01_06/02_13/02_06/03_13/03_20/03_27/03 .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

English :

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

