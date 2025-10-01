Cours hebdomadaire d’arts par « Les amis du Musée Camille Claudel » à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Atelier du Palais Nogent-sur-Seine Aube

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

2025-10-01

Cours Hebdomadaire par « Les Amis du Musée Camille Claudel » à l’Atelier du Palais 2025-2026

A vous de choisir

Pour les Adultes Modelage / sculpture

COURS HEBDO: Venez découvrir le maniement de l’argile et de ses outils, avec Ivan TILEV, sculpteur,

professeur diplômé des Beaux Arts de Paris.

Les cours de modelage s’adressent aux personnes de tous niveaux. Figuratif, abstrait, animalier,

portrait, etc. Ivan Tilev est à l’écoute des élèves.

L’accompagnement est personnalisé et progressif en morphologie, composition et modelage. Jours et horaires Le mardi, de 15h à 17h30 ou de 18h à 20h30

– Le mercredi de 19h à 21h30 Le jeudi de 9h30 à 12h. Tarifs: Inscription annuelle 420€*, soit 28 séances (paiement échelonné 3 x 140€) .

– Inscription en cours d’année, tarif au prorata.

– Carnet de 5 cours 120€*; Séance d’essais 10€, inclue en cas d’inscription. Renseignements et inscriptions Emeline au 06.33.88.31.88, mortreuxemeline@gmail.com

6 SEANCE/AN Modelage d’après modèle vivant, animé par Julia Levitina.

-Les jeudis, de 13h30 à 17h30, (dates sur demande);

Renseignements et inscriptions Liliane au 06.63.90.72.81 atelierpalais@laposte.net

Dessin/peinture/arts plastiques

Je serai heureux de vous accueillir pour partager avec vous ma

passion pour le dessin et la peinture pour découvrir ou vous perfectionner.

Jean Bernard RUHF, professeur certifié en arts plastiques.

Jours et horaires: Le mercredi, de 10h à midi

– Le jeudi, de 18h à 20h Tarifs: Inscription à l’année 300€ * (possibilité de payer en 3 fois).

Renseignements et inscriptions Liliane au 06.63.90.72.81 atelierpalais@laposte.net

Pour les enfants et les adolescents Arts plastiques et techniques mixtes Les ateliers artistiques du Palais,

animés par Simone MIGEAT plasticienne sont construits autour d’un

projet annuel élaboré par l’enseignante et son équipe organisatrice.

Pour les enfants, les activités en atelier proposent un apprentissage de différentes techniques

artistiques destiné à développer leur imagination et leur créativité.

Avec les adolescents, une approche pluridisciplinaire leur permet de découvrir et de pratiquer diverses

formes d’expression artistique ainsi qu’un accompagnement dans leurs projets et dossiers personnels

en vue d’intégrer un lycée ou une filière d’art dans l’enseignement supérieur.

Jours et horaires: De 7 à 13 ans, le mercredi

de 10h à 11h30, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30. De 14 à 18 ans, le samedi de 10h à 12h

Tarifs 60€* par trimestre (-14 ans), 77€* par trimestre (Ados). Engagement annuel.

Renseignements et inscriptions Marie-Claude au 06.60.59.07.21 mcmguelin@orange.fr 420 .

Atelier du Palais Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 60 59 07 21

