Cours hebdomadaire de ballet et de mouvement pour les enfants (Paris 5ème) Césure Paris

Cours de Ballet et Mouvement pour Enfants

Un programme ludique combinant musicalité et expression créative

Développe la coordination, la confiance en soi et la créativité

Favorise l’expression corporelle

Accessible a tous.tes, avec des tarifs solidaires

Tous les mercredis à partir du 10 Septembre 2025

Césure, 13 rue Santeuil, 75005 Paris (Salle 23)

Horaires et tarifs:

• 5-7 ans : 13H30 – 14H15 → 7-12 euros

• 8-10 ans : 14H30 – 15H30 → 9-15 euros

N’hésitez pas à me contacter pour toute questions sure l.accessibilité ou les besoins de votre enfant

Solidarité et fluidité,

Cypher Forrest

Inscrivez votre enfant

cypher.methodology@gmail.com

Cypher est diplômée de l’ancienne école de ballet Bejart à Lausanne en Suisse (2012). Cypher est ensuite devenu une soliste contemporaine professionnelle avec le Baltic Dance Theatre. Ensuite, Cypher a commencé à étudier les disciplines somatiques et à approfondir sa compréhension de l’anatomie et du mouvement à un niveau thérapeutique. Aujourd’hui, Cypher vit à Paris et est une massothérapeute certifiée et une praticiene du mouvement (Cypher Methodology).

Ballet and Movement Classes for Children

A Fun Program Combining Musicality and Creative Expression

• Develops coordination, self-confidence, and creativity

• Encourages body expression

• Open to everyone, with solidarity-based pricing

every Wednesday starting September 10, 2025

Césure, 13 Rue Santeuil, 75005 Paris (room 23)

Schedule & Pricing:

• Ages 5-7: 1:30 PM – 2:15 PM → €7-12

• Ages 8-10: 2:30 PM – 3:30 PM → €9-15

Feel free to contact me with any questions about accessibility or your child’s needs.

Solidarity & Flow,

Cypher Forrest

Sign up your child:

cypher.methodology@gmail.com

Cypher graduated from the former Bejart Ballet School in Lausanne Switzerland (2012). Cypher then became a professional contemporary soloist with The Baltic Dance Theatre. After, Cypher then began studying somatics and deepening their understanding of anatomy and movement on a therapeutic level. Now Cypher lives in Paris and is a certified massage therapist and movement practitioner (Cypher Methodology).

Césure 13, rue Santeuil 75005 Salle 23Paris

+33777922638 cypher.methodology@gmail.com