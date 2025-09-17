Cours hebdomadaire de Feldenkrais Salle Kastell Mor Brignogan Plounéour-Brignogan-plages
Cours hebdomadaire de Feldenkrais
Salle Kastell Mor Brignogan Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Début : 2025-09-17 11:00:00
fin : 2025-09-17 12:00:00
2025-09-17
Ce cours est fait pour ceux qui veulent découvrir la méthode Feldenkrais et améliorer ou entretenir leur mobilité et souplesse dans la régularité.
Travail en douceur grâce à des mouvements lents, dans l’écoute de ses possibilités.
Ouvert à tous quelque soit son âge et sa condition physique. Le cours d’essai est gratuit.
Sur inscription .
Salle Kastell Mor Brignogan Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 78 84 59 19
