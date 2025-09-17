Cours hebdomadaire de Feldenkrais Salle Kastell Mor Brignogan Plounéour-Brignogan-plages

Cours hebdomadaire de Feldenkrais

Salle Kastell Mor Brignogan Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2025-09-17 11:00:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

2025-09-17

Ce cours est fait pour ceux qui veulent découvrir la méthode Feldenkrais et améliorer ou entretenir leur mobilité et souplesse dans la régularité.

Travail en douceur grâce à des mouvements lents, dans l’écoute de ses possibilités.

Ouvert à tous quelque soit son âge et sa condition physique. Le cours d’essai est gratuit.

Sur inscription .

Salle Kastell Mor Brignogan Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 78 84 59 19

L’événement Cours hebdomadaire de Feldenkrais Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2025-09-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne