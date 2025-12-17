Cours hebdomadaire modelage Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

Cours hebdomadaire modelage Le Bocal

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 280 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-01-06 15:00:00

fin : 2026-01-16 17:30:00

Dates :

2026-01-06 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-02-13 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.

Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.

Le modelage consiste à travailler la terre avec ses mains et quelques outils. Au modelage, vous pouvez tout créer. Venez donner vie à vos projets.

Préparation de la terre.

Apprentissage du pincé, de la plaque, du colombin, du décor sur cru et de l’émaillage.

Garnissage: assemblage de différents éléments: anses, pieds, décors…

Cours hebdo modelage

15h00 17h30

280,00 €

10 sessions de modelage.

Dates: 09/01 _16/01_23/01_30/01_06/02_13/02 ____06/03_13/03_20/03_27/03 .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

English :

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

