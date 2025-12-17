Cours hebdomadaire modelage Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne
Cours hebdomadaire modelage Le Bocal
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
Début : 2026-01-06 15:00:00
fin : 2026-01-16 17:30:00
2026-01-06 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-02-13 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27
Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.
Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.
Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.
Le modelage consiste à travailler la terre avec ses mains et quelques outils. Au modelage, vous pouvez tout créer. Venez donner vie à vos projets.
Préparation de la terre.
Apprentissage du pincé, de la plaque, du colombin, du décor sur cru et de l’émaillage.
Garnissage: assemblage de différents éléments: anses, pieds, décors…
Cours hebdo modelage
15h00 17h30
280,00 €
10 sessions de modelage.
Dates: 09/01 _16/01_23/01_30/01_06/02_13/02 ____06/03_13/03_20/03_27/03 .
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com
English :
Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.
