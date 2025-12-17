Cours hebdomadaire poterie ados Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 200 – 200 – 200 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07 16:15:00
fin : 2026-03-11 18:15:00
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-25
Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.
Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.
Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.
Cours Hebdo _ Ados
10 sessions spécialement pour les ados (dont 2 séances de tournage pour tester !)
Dates des 10 sessions: 07/01 _14/01_21/01_28/01_04/02_11/02 ____04/03_11/03_18/03_25/03 .
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d'Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 31 lebocalceramique@gmail.com
English :
Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.
