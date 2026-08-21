Cours hebdomadaires d’escalade MataBloK’ids pour enfants de 5 à 8 ans 2ème trimestre 2026-27, Parking Arrêt TPG de la Douane de Croix de Rozon, Bardonnex

Informations pratiques

Cours hebdomadaires d’escalade MataBloK’ids pour enfants de 5 à 8 ans 2ème trimestre 2026-27 9 décembre 2026 – 10 mars 2027, certains mercredis Parking Arrêt TPG de la Douane de Croix de Rozon

221-260CHF/trimestre – matériel inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T12:00:00+01:00

Fin : 2027-03-10T10:30:00+01:00 – 2027-03-10T12:00:00+01:00

Places limitées, inscriptions nécessaires. Vous avez également la possiblité d’inscrire votre enfant pour toute l’année scolaire.

Très petit groupe, max 6 enfants.

Lieu de prise en charge: 10h25 à l’arrêt de bus TPG Douane Croix-de-Rozon

Lieu des cours: salle privatisée Coin Varappe ou le Salève selon météo.

Encadrement: professionnel.

Matériel technique (chaussons, baudrier, casque) et pédagogique fourni.

Activité inclusive: merci de nous contacter avant l’inscription pour prévoir les éventuels aménagements nécessaires.

Plus d’informations sur ce cours

Parking Arrêt TPG de la Douane de Croix de Rozon Rte du Pont-de-la-Fin 7, 1257 Croix-de-Rozon Bardonnex 1257 Genève [{« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/matablokids »}, {« type »: « email », « value »: « inscriptions+mk@tchili.ch »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/weekly-climbing-courses-matablokids-1st-term-2026-27-geneva/ »}, {« link »: « https://tchili.ch/matablok-4-kids »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/en/series/matablokids-weekly-climbing-classes-for-kids-2026-27-1st-quarter/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activity/cours-grimpe-enfants-matablokids-1er-trim-2026-27/ »}, {« link »: « https://tchili.ch/matablokids »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/series/matablokids-cours-hebdomadaires-descalade-pour-enfants-2026-27-1er-trimestre/ »}]

Grimpe, découvre la verticalité, trouve ton équilibre, tes appuis et en plus apprends à jouer avec les chiffres et les fondamentaux des maths en grimpant et t’amusant au travers des jeux MatabloK’ids

©KB, Tchili Easy Learning