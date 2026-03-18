Cours la Pré-histoire de l’art Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny

Cours la Pré-histoire de l’art

Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Quand on s’intéresse à l’Histoire de l’Art, les artistes préhistoriques passent souvent à la trappe.

Mais certains objets qui se trouvent actuellement dans les musées ethnographiques ne pourraient-ils pas aussi se trouver dans un musée d’Art ?

Partez à la rencontre des créateurs des peintures rupestres, des sculpteurs de bois de cervidés, des designers du Paléolithique !

Paloma Moin est historienne de l’art et guide-conférencière depuis 2016. Elle s’est spécialisée dans les façons qu’ont les artistes de témoigner des faits historiques, à travers leurs œuvres et leurs regards. .

Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paloma.moin@gmail.com

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English : Cours la Pré-histoire de l’art

L’événement Cours la Pré-histoire de l’art Secondigny a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Parthenay Gâtine