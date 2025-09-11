Cours Méthode Feldenkraïs bouger mieux, vivez mieux ! La Callune Sainte-Eulalie-en-Born

Cours Méthode Feldenkraïs bouger mieux, vivez mieux !

La Callune 105 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09

Avec Lhumen, le sens du mouvement, Stéphanie vous propose de découvrir la Méthode Feldenkraïs©, une pratique corporelle douce, inédite sur le Nord des Landes et le Bassin d’Arcachon.

Le cœur de cette méthode innovante est de vous donner les clés pour apprendre par vous-même, à votre rythme et selon vos limitations.

Dans les cours collectifs de prise de conscience par le mouvement©, vous n’avez aucun mouvement à reproduire, vous vous laissez guider par les instructions données oralement, à l’écoute de vos ressentis intérieurs.

Plus vous prenez conscience de la façon dont le mouvement se fait, plus vous êtes en capacité de mieux mobiliser votre corps, et le rapport effort/efficacité s’améliore. Une expérience qui s’enrichit à chaque séance et que vous pouvez transposer dans vos gestes du quotidien ou dans votre pratique sportive, artistique ou de bien-être.

Sur inscription. .

La Callune 105 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26 contact@lhumen.care

