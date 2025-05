Cours Méthode Felndekraïs bougez autrement ! – Sainte-Eulalie-en-Born, 29 mai 2025 10:30, Sainte-Eulalie-en-Born.

Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-05-29 10:30:00

fin : 2025-05-29 11:30:00

2025-05-29

Les cours sont guidés oralement par la praticienne.

Des mouvements doux, variés, parfois inhabituels, pour éveiller les sensations et la conscience corporelle.

De bout en bout, la qualité du mouvement est privilégiée, pour aller vers la découverte de la facilité dans le mouvement plutôt qu’un coûte que coûte.

A travers des variantes, on sent des nuances de plus en plus fines et subtiles. Des différenciations qui permettent la prise de conscience de nombreuses parties du corps et des relations entre elles.

On découvre ainsi qu’il n’y a pas une bonne façon de s’asseoir, de se tenir debout, de marcher, mais que la posture suppose un réajustement dynamique et non un maintien rigide.

Parmi les applications en santé en complément de la rééducation, douleurs chroniques, prévention des inflammations.

Renouez en douceur avec votre corps et le mouvement. Le mouvement, c’est la vie ! .

105 Rue Saint-Eutrope

Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26 contact@lhumen.care

