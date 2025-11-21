Cours oenologiques à La Barrique et la fillette

1 place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-05 2026-01-16 2026-01-30

Les cours œnologiques débutent à la Barrique et la fillette avec Nath, diplômé d’études supérieures en Viti Œno.

Première séance comprendre les cépages, le sol, déguster, choisir son vin blanc minéral, aromatique, moelleux…

Deuxième séance le vin rouge, les cépages par région, la fermentation, la dégustation, le profil aromatique, définir le corps du vin, les tanins…

Troisième séance intervention d’Anaïs du domaine de la Gauche ( Bordeaux supérieur & Sauternes).

Quatrième séance visite du chai pour comprendre l’étape des vendanges à celle de la mise en bouteille avec un livret remis à la fin de cette cession.

Inscription obligatoire places limitées à 8 personnes pour de bonnes conditions. .

1 place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 51 99 85 labarriqueetlafillette@gmail.com

English : Cours oenologiques à La Barrique et la fillette

German : Cours oenologiques à La Barrique et la fillette

Italiano :

Espanol : Cours oenologiques à La Barrique et la fillette

L’événement Cours oenologiques à La Barrique et la fillette Monségur a été mis à jour le 2025-11-13 par OT de l’Entre-deux-Mers