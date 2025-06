Cours particulier de natation Granville 7 juillet 2025 07:00

Manche

Cours particulier de natation Site de l’Institut Sévigné Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-07

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-07

Cet été, du 7 juillet au 29 août de 9h à 13h, le GWP propose des cours de natation pour les enfants de 3 à 12 ans, tous niveaux confondus.

Les cours se déroulent du lundi au vendredi, sous forme de forfaits de 5 séances de 30 minutes réparties sur une semaine.

Encadrés par des éducatrices diplômées, ces cours ont lieu dans une piscine chauffée et couverte, installée sous le préau du collège Sévigné.

Le forfait est de 100 € pour 5 séances consécutives.

Il n’y a aucune limite de réservation les participants peuvent réserver une ou plusieurs semaines.

Site de l’Institut Sévigné

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 47 19 43 81 gwpete2025@gmail.com

English : Cours particulier de natation

This summer, from July 7 to August 29, from 9am to 1pm, GWP is offering swimming lessons for children aged 3 to 12, at all levels.

Classes run from Monday to Friday, in weekly packages of 5 x 30-minute sessions.

Supervised by qualified instructors, these classes take place in a heated, covered swimming pool set up in the préau of Collège Sévigné.

The fee is ?100 for 5 consecutive sessions.

There is no booking limit: participants can book for one or more weeks.

German :

Diesen Sommer, vom 7. Juli bis zum 29. August von 9 bis 13 Uhr, bietet das GWP Schwimmkurse für Kinder von 3 bis 12 Jahren auf allen Niveaus an.

Die Kurse finden von Montag bis Freitag in Form von Pauschalangeboten mit 5 Sitzungen à 30 Minuten statt, die über eine Woche verteilt sind.

Die Kurse werden von diplomierten Erzieherinnen betreut und finden in einem beheizten und überdachten Schwimmbad statt, das unter dem Innenhof des Collège Sévigné eingerichtet wurde.

Der Pauschalpreis beträgt 100 ? für fünf aufeinanderfolgende Sitzungen.

Es gibt keine Buchungsgrenze: Die Teilnehmer können eine oder mehrere Wochen buchen.

Italiano :

Quest’estate, dal 7 luglio al 29 agosto, dalle 9.00 alle 13.00, il GWP offre corsi di nuoto per bambini dai 3 ai 12 anni, a tutti i livelli.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, sotto forma di pacchetti di 5 sessioni da 30 minuti distribuite nell’arco della settimana.

Sotto la supervisione di istruttori qualificati, le lezioni si svolgono in una piscina coperta e riscaldata nel préau del collegio Sévigné.

Il costo è di 100 euro per 5 sessioni consecutive.

Non c’è limite di prenotazione: i partecipanti possono prenotare per una o più settimane.

Espanol :

Este verano, del 7 de julio al 29 de agosto, de 9.00 a 13.00 horas, la GWP ofrece clases de natación para niños de 3 a 12 años, en todos los niveles.

Las clases se imparten de lunes a viernes, en paquetes de 5 sesiones de 30 minutos repartidas a lo largo de una semana.

Supervisadas por monitores cualificados, las clases tienen lugar en una piscina cubierta y climatizada situada en el préau del collège Sévigné.

El precio es de 100 euros por 5 sesiones consecutivas.

No hay límite de reserva: los participantes pueden reservar una o varias semanas.

L’événement Cours particulier de natation Granville a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Granville Terre et Mer