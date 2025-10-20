Cours Particuliers Centre Nautique Moulin Mer Logonna-Daoulas

Cours Particuliers

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas Finistère

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

2025-10-20

Envie de progresser à votre rythme ?

Le centre nautique de Moulin Mer propose des cours particuliers adaptés à vos envies et à votre niveau

– Catamaran RS CAT 16 pour la vitesse et les sensations.

– Planche à voile pour le plaisir de la glisse.

– Autres supports nautiques disponibles selon vos préférences.

– Possibilité de naviguer sur votre propre matériel, accompagné d’un moniteur.

Un encadrement personnalisé vous permet d’améliorer vos techniques, de gagner en confiance et de profiter pleinement de la rade de Brest dans les meilleures conditions.

– Tous les jours du 20/10/25 au 24/10/25, par créneaux d’1 heure. Le matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi de 14h à 17h. .

Centre Nautique Moulin Mer 32 route du centre nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00

