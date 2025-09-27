Cours peinture sur verre Valençay
Cours peinture sur verre Valençay samedi 27 septembre 2025.
Cours peinture sur verre
7 Rue du Château Valençay Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-10-13 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-10-13 2025-11-10 2025-11-24 2025-12-15
20 .
7 Rue du Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 25 87
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cours peinture sur verre Valençay a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pays de Valençay