Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon
Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon jeudi 16 avril 2026.
Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie
Gare d’Arcachon Arcachon Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18
Apprendre les bases de la photographie tout en apprenant l’Histoire de la Ville d’Arcachon.
Rendez-vous devant la gare d’Arcachon, lieu d’arrivée du couple Impérial. .
Gare d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54
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English : Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie
L’événement Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Arcachon