Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie

Gare d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18

Apprendre les bases de la photographie tout en apprenant l’Histoire de la Ville d’Arcachon.

Rendez-vous devant la gare d’Arcachon, lieu d’arrivée du couple Impérial. .

Gare d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54

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English : Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie

L’événement Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Arcachon