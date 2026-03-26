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Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon

Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon

Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Gare d'Arcachon

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie

Gare d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18

Apprendre les bases de la photographie tout en apprenant l’Histoire de la Ville d’Arcachon.
Rendez-vous devant la gare d’Arcachon, lieu d’arrivée du couple Impérial.   .

Gare d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 15 58 54 

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English : Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie

L’événement Cours photo Sur les traces de Napoléon et Eugénie Arcachon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Arcachon