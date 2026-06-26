UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Erquy

Cours pilates en extérieur Villa Nomade Erquy

jeudi 9 juillet 2026 · Villa Nomade · Erquy

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:45:00
Lieu
Villa Nomade
Adresse
20 Rue Castelnau
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Cours pilates en extérieur

Villa Nomade 20 Rue Castelnau Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:45:00
fin : 2026-08-05 19:45:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-20 2026-08-27

Cours de Pilates en extérieur, accessibles à tous les niveaux, du 2 juillet au 31 août. Cours mêlant renforcement musculaire profonds et étirements.   .

Villa Nomade 20 Rue Castelnau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 26 86 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours pilates en extérieur Erquy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)