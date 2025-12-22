Cours Publics 2026 : Atelier adultes – Recette pour faire un livre École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes
Cours Publics 2026 : Atelier adultes – Recette pour faire un livre École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes samedi 14 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 15:00 – 17:00
Gratuit : non 20€ plein tarif , 5€ Carte Blanche Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte
Cet atelier propose une expérimentation autour de différentes techniques d’estampe (gravure, empreintes de vaisselles, ustensiles et végétaux, pochoirs et impression directe) afin de créer un petit livre individuel sur le thème de la nourriture et de la cuisine. Atelier mené par Oriane Dufort
École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200
02 55 58 65 00
Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire