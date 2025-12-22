Cours Publics 2026 : Ateliers Adultes – À la découverte de la photographie École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 14:30 – 17:30

Gratuit : non 30€ plein tarif , 7€ Carte Blanche Programme détaillé et inscirption à retrouver sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte

Cet atelier alterne temps d’échanges, découvertes techniques et mises en pratique pour s’initier aux bases de la photographie. Propositions et réflexions sur le cadrage, le choix du point de vue, la gestion de la lumière : l’objectif étant d’offrir un moment ludique où chacun·e pourra expérimenter, explorer son regard et réaliser des photographies originales.Tous les appareils photo sont les bienvenus : reflex, hybrides, argentiques ou smartphones.Atelier mené par Guillaume Noury.

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



