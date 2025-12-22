Cours Publics 2026 : Ateliers adultes – Adopte un ancêtre École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 15:00 – 17:00

Gratuit : non 20€ plein tarif , 5€ Carte Blanche Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte

Cet atelier propose avec beaucoup d’humour de réécrire votre histoire familiale en confectionnant un « ancêtre de qualité » imaginé à travers différentes technique. L’atelier propose également de créer des discussions entre générations via les photos de famille des participant·es ou d’inconnus. Apporter des photos de famille pour l’atelier Atelier mené par Mylène Montandon-Varoda

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



