Cours Publics 2026 : Ateliers Adultes – Adopte une créature marine École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 15:00 – 17:00

Gratuit : non 20€ plein tarif , 5€ Carte Blanche Porgramme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte

Cet atelier propose de venir dessiner des créatures sur une reproduction de carte marine ancienne. Guidés par l’imagination des participant·es et l’artiste, les dessins de créatures se dévoileront doucement sur la carte et pourront être emportés à la fin de l’atelier. Atelier mené par Mylène Montandon-Varoda

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

