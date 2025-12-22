Cours Publics 2026 : Ateliers Adultes – Adopte une créature marine École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes
Cours Publics 2026 : Ateliers Adultes – Adopte une créature marine École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes samedi 4 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 15:00 – 17:00
Gratuit : non 20€ plein tarif , 5€ Carte Blanche Porgramme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte
Cet atelier propose de venir dessiner des créatures sur une reproduction de carte marine ancienne. Guidés par l’imagination des participant·es et l’artiste, les dessins de créatures se dévoileront doucement sur la carte et pourront être emportés à la fin de l’atelier. Atelier mené par Mylène Montandon-Varoda
École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200
02 55 58 65 00
