Cours Publics 2026 : Ateliers Adultes – Approfondir la pratique photographique École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 14:30 – 17:30

Gratuit : non 30€ plein tarif , 7€ Carte Blanche Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte

Exploration pratique des réglages fondamentaux : l’ouverture, la vitesse d’obturation et leur influence sur le rendu final. L’atelier explique comment adapter ces paramètres à une intention artistique, en expérimentant les flous et les différents effets créatifs via des démonstrations, des essais sur le terrain et des retours rapides sur les images. Objectif : gagner en maîtrise technique et ouvrir de nouvelles pistes d’expérimentation visuelle. Atelier mené par Guillaume Noury

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

