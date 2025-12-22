Cours Publics 2026 : Ateliers adultes – Des livres et des fleurs École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 15:00 – 17:00

Gratuit : non 20€ plein tarif , 5€ Carte Blanche Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte

Cet atelier propose une création hybride, à la fois livre et objet de curiosité, grâce à une expérimentation graphique autour de la phytotypie (technique ancienne d’impression utilisée dans les livres de botanique) et du monotype. Les motifs floraux et géométriques seront explorés avec l’artiste. Atelier mené par Oriane Dufort

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

