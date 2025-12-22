Cours Publics 2026 : Ateliers Adultes – Mystère au pays du Soleil levant École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 15:00 – 17:00

Gratuit : non 20€ plein tarif , 5€ Carte Blanche Programme détaillé et inscription sur le site https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/programme-histoire-de-lart-et-arts-plastiques-2026#section-1 Adulte

Cet atelier réunit le dessin et les techniques du collages 3D. Guidé par l’artiste et par la créativité des participant·es, l’atelier propose un voyage pluridisciplinaire, qui aboutira à la création d’un objet décoratif d’inspiration japonaise. Atelier mené par Mylène Montandon-Varoda

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200

02 55 58 65 00



