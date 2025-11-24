Cours Salsa et Bachata Inter-Avancé Argol 29160 Argol
Cours Salsa et Bachata Inter-Avancé Argol 29160 Argol mardi 6 janvier 2026.
Cours Salsa et Bachata Inter-Avancé Argol 29160 Argol 6 janvier – 28 avril 2026 Sur Inscription
Nos objectifs : développer Ta danse selon Ta créativité pour danser PARTOUT et AVEC TOUS.
**PROGRAMME : Développement des styles et techniques.**
——————————————————-
Inscriptions dès maintenant au 0770994716 ou la 2em semaine de JANVIER.
Tarifs : 2 mois = 40€ / 4 mois = 60€.
_Conditions minimum : MAÎTRISER LES PAS DE BASE SELON LE TEMPO._
Pas de cours d’essai, ton inscription = accès à tous les cours de la semaine.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-06T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-04-28T21:00:00.000+02:00
1
0770994716
Argol 29160 Vieux metiers argol Argol 29560 Finistère