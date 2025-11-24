Cours Salsa et Bachata Inter-Avancé Argol 29160 Argol 6 janvier – 28 avril 2026 Sur Inscription

Nos objectifs : développer Ta danse selon Ta créativité pour danser PARTOUT et AVEC TOUS.

**PROGRAMME : Développement des styles et techniques.**

Inscriptions dès maintenant au 0770994716 ou la 2em semaine de JANVIER.

Tarifs : 2 mois = 40€ / 4 mois = 60€.

_Conditions minimum : MAÎTRISER LES PAS DE BASE SELON LE TEMPO._

Pas de cours d’essai, ton inscription = accès à tous les cours de la semaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-06T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-04-28T21:00:00.000+02:00

0770994716

Argol 29160 Vieux metiers argol Argol 29560 Finistère