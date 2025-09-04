Cours Tango argentin du jeudi Rue Brizeux Roscoff
Cours Tango argentin du jeudi Rue Brizeux Roscoff jeudi 4 septembre 2025.
Cours Tango argentin du jeudi
Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère
Début : 2025-09-04 18:30:00
fin : 2026-01-31 19:30:00
2025-09-04 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04 2026-01-01 2026-02-02 2026-03-02 2026-04-02 2026-05-04 2026-06-01
Vous rêvez de débuter en tango argentin ? ou vous avez quelques bases, ces cours sont pour vous!
organisé par l’association Tango à la mer à Roscoff.
Rejoignez nous au cours du Jeudi
– Niveau débutant de 18H30 à 19H30 .
– Niveau intermédiaire ( 1 à 2 ans de tango ) de 19H35 à 20H35.
Découvrir le tango argentin en toute simplicité en couple ou à deux amies, possibilités de trouver un /une partenaire sur place.
Renseignements 06 77 56 90 90 .
Pour des infos supplémentaires vous pouvez également consulter le site web de notre association. .
Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 77 56 90 90
