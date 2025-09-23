Cours théâtre en journée à Paris 2025-2026 à la Fabrique du Comédien La Fabrique du Comédien Paris

Ce cours, bienveillant et exigeant, est composé de personnes de 18 à 75 ans environ, toutes professions et tous niveaux, et tous sont passionnés par le théâtre ! L’objectif étant de progresser dans le plaisir.

Jour et horaire : tous les mardis matins de 10h à 13h

Lieu : plein centre de Paris (1er arrondissement). Grande salle spacieuse et lumineuse. Métros : Pyramides, Tuileries, Opéra.

Public adultes tous âges : cours de théâtre pour débutants et confirmés. Le mélange des niveaux s’avère ici très enrichissant.

Tarif : 795€/an

Contenu : improvisation et textes. Avec 2 représentations dans un théâtre parisien.

Informations et inscription : La Fabrique du Comédien. 06 68 17 88 06. https://stage-theatre.com

Envoyez nous un mail pour nous demander s’il reste de la place !

Du mardi 23 septembre 2025 au mercredi 10 juin 2026 :

mardi

de 10h00 à 13h00

payant

Public adultes.

La Fabrique du Comédien 5 rue du Helder 75009 Paris

https://stage-theatre.com/cours-theatre-journee-paris/ +33668178806 lafabriqueducomedien@yahoo.fr