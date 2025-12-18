Cours toujours Tours

Cours toujours

146 rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-03-01

C’est l’histoire d’une petite fille qui trouve des chaussures…

Elles sont belles et confortables.

Mais quand elle les enfile, tout s’emballe ! Ses pas vont bifurquer et la mener hors des sentiers connus, à la rencontre de mondes insoupçonnés…

C’est l’histoire d’une petite fille qui trouve des chaussures…

Elles sont belles et confortables.

Mais quand elle les enfile, tout s’emballe ! Ses pas vont bifurquer et la mener hors des sentiers connus, à la rencontre de mondes insoupçonnés…

Une musicienne et une conteuses mêlent leurs voix et vous emmènent dans une cavalcade sonore et poétique !

Spectacle suivi d’une Boum avec crêpe party ! 6 .

146 rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

This is the story of a little girl who finds some shoes?

They’re beautiful and comfortable.

But when she puts them on, all hell breaks loose! Her steps fork and lead her off the beaten track, into unsuspected worlds?

