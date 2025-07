Cours Yoga Animal Flow Biscarrosse

mardi 15 juillet 2025.

Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-14

2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28

Bouge comme un animal libre !

Viens découvrir une discipline innovante et originale, pratiquée au poids du corps, au sol et sans aucun matériel. Elle s’inspire de plusieurs univers comme le Yoga , le Parkour ou encore la Capoeira , pour créer un mélange unique et accessible à tous.

L’idée est simple mais puissante réveiller et développer les capacités naturelles de l’animal humain. Car oui, notre corps est fait pour bouger de façon fluide, naturelle et fonctionnelle.

Au fil des séances, tu vas améliorer ta mobilité, ta stabilité, ton équilibre , ta coordination, ta force mais aussi ta conscience corporelle .

Le cours est conçu pour être ludique, dynamique et fluide. Tu apprendras à enchaîner des mouvements au sol pour créer un flow continu , un peu comme une chorégraphie libre et instinctive. Pas besoin d’être sportif de haut niveau chacun évolue à son rythme. .

Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

