Cours Yoga Salle Polyvalente EPHAD Beauséjour Le Champ-Saint-Père lundi 15 septembre 2025.

Cours Yoga

Salle Polyvalente EPHAD Beauséjour Rue Beauséjour Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Début : 2025-09-15 18:00:00

fin : 2025-09-15 19:00:00

2025-09-15

Salle Polyvalente EPHAD Beauséjour Rue Beauséjour Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 22 52 90 raphaeli@free.fr

L’événement Cours Yoga Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral