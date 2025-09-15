Cours Yoga Salle Polyvalente EPHAD Beauséjour Le Champ-Saint-Père
Cours Yoga Salle Polyvalente EPHAD Beauséjour Le Champ-Saint-Père lundi 15 septembre 2025.
Cours Yoga
Salle Polyvalente EPHAD Beauséjour Rue Beauséjour Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15 18:00:00
fin : 2025-09-15 19:00:00
Date(s) :
2025-09-15
.
Salle Polyvalente EPHAD Beauséjour Rue Beauséjour Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 22 52 90 raphaeli@free.fr
L’événement Cours Yoga Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral