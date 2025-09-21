Course 10 km « La Cursula » Place du Marché Courseulles-sur-Mer

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Dimanche 21 septembre 2025, l’association Liber’Trail, en partenariat avec la ville de Courseulles-sur-Mer, organise la première édition des Virées du Patrimoine, un événement sportif et culturel unique ‍♀️ ‍♂️.

Participez à la course chronométrée de 10 km nommée La Cursula.

Départ et arrivée Place du Marché.

3 autres courses et marche possibles.

Un village sportif convivial proposera animations, échauffements encadrés et conseils d’experts. Une partie des bénéfices sera reversée au Centre François Baclesse, engagé dans la recherche contre le cancer.

Inscriptions en ligne uniquement jusqu’au 19 septembre 2025 sur : https://www.lesvireesdupatrimoine.fr/index.html

