Course 10km des confluences Frouard

Course 10km des confluences

6 rue de Lasalle Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La Ville de Frouard et l’OFP Athlétisme organisent la 3¿ édition du 10km des Confluences le dimanche 1er mars 2026.

Le parcours, plat et agréable, vous fera profiter des bords de l’eau dans une ambiance conviviale.

Programme

10:00 | Départ 10 km.

Stade intercommunal de Frouard-Pompey.

7 rue du capitaine marchal à Frouard.

Réglement https://www.wanatime.fr/10km-des-confluencesTout public

6 rue de Lasalle Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The town of Frouard and OFP Athlétisme are organizing the 3rd edition of the 10km des Confluences on Sunday March 1, 2026.

The course, flat and pleasant, will allow you to enjoy the waterfront in a friendly atmosphere.

Program

10:00 | Start 10 km.

Stade intercommunal de Frouard-Pompey.

7 rue du capitaine marchal, Frouard.

Regulations: https://www.wanatime.fr/10km-des-confluences

