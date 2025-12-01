Course 24h pour le téléthon Commercy

Course 24h pour le téléthon

Château Stanislas Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 12:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Inédit cette année

Venez découvrir le nouveau format 24H pour le Téléthon à Commercy !

Le GA Commercy et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers s’unissent pour un défi solidaire et sportif au cœur de la ville !

Du 13 décembre à 12h au 14 décembre à 12h, viens marcher ou courir contre la maladie et participer à une belle aventure humaine.

Départ depuis le château Stanislas de Commercy — libre à toi de choisir ton horaire et ta distance !

Une lampe frontale sera nécessaire pour les courageux de la nuit,

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte,

Et surtout, toutes les recettes seront reversées intégralement au Téléthon.

Que tu sois coureur du dimanche ou marathonien, chaque pas compte pour faire avancer la recherche !

Rejoignez l’équipe et faites partie de ces 24 heures d’énergie, de partage et d’émotionTout public

0 .

Château Stanislas Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 02 18

English :

New this year

Come and discover the new 24H format for the Commercy Telethon!

GA Commercy and the Amicale des Sapeurs-Pompiers join forces for a sporting challenge in the heart of the town!

From 12 noon on December 13 to 12 noon on December 14, come and walk or run against disease, and take part in a wonderful human adventure.

Departure from Commercy’s Château Stanislas? it’s up to you to choose your time and distance!

A headlamp is required for those brave enough to run at night,

Children under 12 must be accompanied by an adult,

Above all, all proceeds will be donated to the Telethon.

Whether you’re a Sunday runner or a marathon runner, every step counts to help advance research!

Join the team and be part of these 24 hours of energy, sharing and emotion!

