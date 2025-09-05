Course à Cazals Cazals

Course à Cazals Cazals dimanche 1 février 2026.

Course à Cazals

salle des fêtes Cazals Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

L’association Macadam 46 vous propose une nouvelle édition de sa course mythique de Cazals. Cette année, un circuit de 10km vous attend, ainsi que des randonnées et trail libres de 8, 10 et 14 km. Un bon repas en guise de réconfort à l’issue de la course ! .

salle des fêtes Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 70 09 61 55 ciercoles.jp@outlook.fr

English :

The Macadam 46 association invites you to another edition of its legendary Cazals race

German :

Der Verein Macadam 46 bietet Ihnen eine neue Ausgabe seines legendären Rennens in Cazals an

Italiano :

L’associazione Macadam 46 organizza un’altra edizione della leggendaria gara Cazals

Espanol :

La asociación Macadam 46 organiza una nueva edición de su legendaria carrera Cazals

