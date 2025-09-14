Course à fond la caisse à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées

Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

A FOND LA CAISSE débarque à Ambrières-les-Vallées !

Dimanche 14 septembre

⏰ 10h-12h & 14h-17h

Prêt.e à relever le défi ?

Sortez votre plus belle caisse à savon et venez dévaler la piste dans une ambiance survoltée !

Entre vitesse, créativité et bonne humeur, le spectacle sera au rendez-vous

️ 15 € par caisse — jusqu’à 4 personnes dans votre équipe

Inscription & infos au 07.71.02.82.95

Des récompenses à la clé 3 meilleurs chronos

3 plus belles caisses

Et un prix mystère à découvrir le jour J !

Alors, vous êtes prêt.e.s à créer le bolide le plus fou ?

Venez rire, encourager, partager et vibrer le 14/09 à Ambrières-les-Vallées ! .

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 7 71 02 82 95

