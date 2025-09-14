Course à fond la caisse à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-14
A FOND LA CAISSE débarque à Ambrières-les-Vallées !
Dimanche 14 septembre
⏰ 10h-12h & 14h-17h
Prêt.e à relever le défi ?
Sortez votre plus belle caisse à savon et venez dévaler la piste dans une ambiance survoltée !
Entre vitesse, créativité et bonne humeur, le spectacle sera au rendez-vous
️ 15 € par caisse — jusqu’à 4 personnes dans votre équipe
Inscription & infos au 07.71.02.82.95
Des récompenses à la clé 3 meilleurs chronos
3 plus belles caisses
Et un prix mystère à découvrir le jour J !
Alors, vous êtes prêt.e.s à créer le bolide le plus fou ?
Venez rire, encourager, partager et vibrer le 14/09 à Ambrières-les-Vallées ! .
Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 7 71 02 82 95
English :
A FOND LA CAISSE arrives in Ambrières-les-Vallées!
German :
A FOND LA CAISSE landet in Ambrières-les-Vallées!
Italiano :
Un FOND LA CAISSE è in arrivo ad Ambrières-les-Vallées!
Espanol :
¡A FOND LA CAISSE llega a Ambrières-les-Vallées!
