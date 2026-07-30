Informations pratiques

Aramits

Course à la montagne et marché des producteurs

Stade Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

‍♀️ Départ de la course à la montagne à 18h

⚠️ Inscriptions sur place à partir de 17h.

️ À partir de 20h au stade, place au marché des producteurs ! Composez votre assiette avec les produits proposés par les producteurs locaux présents sur le marché et profitez d’un moment convivial.

Toute la soirée, la buvette sera tenue par le comité dans une ambiance festive.

Nous vous attendons nombreux ! .

Stade Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course à la montagne et marché des producteurs

L’événement Course à la montagne et marché des producteurs Aramits a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn