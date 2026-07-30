Course à la montagne et marché des producteurs Aramits
samedi 8 août 2026 · Aramits
Informations pratiques
Aramits
Course à la montagne et marché des producteurs
Stade Aramits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
♀️ Départ de la course à la montagne à 18h
⚠️ Inscriptions sur place à partir de 17h.
️ À partir de 20h au stade, place au marché des producteurs ! Composez votre assiette avec les produits proposés par les producteurs locaux présents sur le marché et profitez d’un moment convivial.
Toute la soirée, la buvette sera tenue par le comité dans une ambiance festive.
Nous vous attendons nombreux ! .
Stade Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 84 35
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English : Course à la montagne et marché des producteurs
L’événement Course à la montagne et marché des producteurs Aramits a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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